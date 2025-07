Tereza Valentova conquistou este sábado o título do Porto Open, torneio do circuito WTA 125, assinalando com chave de ouro o regresso do ténis feminino internacional à cidade do Porto, algo que já não acontecia há 24 anos.

A tenista checa, de apenas 18 anos e atual 129.ª classificada do ranking mundial, bateu na final a tailandesa Lanlana Tararudee (187.ª do ranking WTA) com os parciais de 6-4 e 6-2, num encontro que durou 1h46, realizado no Complexo Desportivo do Monte Aventino.

Com este triunfo, Valentova arrecada o segundo título da época em torneios WTA 125 — depois de ter vencido recentemente em Grado, Itália — e soma já quatro troféus esta temporada.

A jovem, que em chegou a ocupar o quarto lugar do ranking mundial de sub-18, confirmou assim o bom momento de forma e o seu potencial como uma das promessas do ténis feminino.