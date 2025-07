A edição de 2025 do torneio de Wimbledon registou a maior assistência de sempre, com 548.770 espetadores a passarem pelo All England Club, anunciou esta terça-feira a organização do Grand Slam britânico.

O novo recorde foi obtido durante as duas semanas da 138.ª edição do torneio londrino, em piso de relva, durante a qual se disputaram 746 encontros e que terminou com as vitórias do italiano Jannik Sinner e da polaca Iga Swiatek.

Além da assistência, o torneio de Wimbledon de 2025 proporcionou também novos recordes na venda de artigos relacionados com a prova (669.546), de interações nas redes sociais (4,7 milhões), enquanto a cobertura televisiva da BBC no Reino Unido chegou a 69,3 milhões de espetadores, mais 19,2 milhões do que em 2024.