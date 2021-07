Dia de vitória em Wimbledon, dia de comer relva. Literalmente.

Novak Djokovic venceu esta tarde o mítico torneio britânico e, como sempre, comeu um bocado de relva do court central do All England Club.

Assim que acabou a partida frente ao italiano Matteo Berrettini, o tenista sérvio baixou-se e tirou um bocado de relva, tradição que cumpriu pela sexta vez, a mesma quantidade de vezes que triunfou em Wimbledon.