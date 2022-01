A polémica em torno da participação de Novak Djokovic no Open da Austrália parece não ter fim e vão-se assistindo a mais episódios. Desta vez, foi o tenista grego Stefanos Tsitsipas a criticar a atitude do número um do ranking mundial.

«Tem estado a jogar com as suas próprias regras. Ninguém pensou 'posso ir à Austrália sem me vacinar e sem ter de seguir os protocolos'. Para o Novak funcionou de outra maneira e é preciso muito atrevimento para o fazer. Colocou em risco a sua participação num Grand Slam, acho que muitos jogadores não fariam isso», disse ao WION da Índia, em declarações citadas pela CNN.

O número quatro mundial referiu ainda que existem «duas maneiras de olhar» para o assunto. «Quase todos os jogadores estão totalmente vacinados e seguiram os protocolos para jogar na Austrália. Por outro lado, parece que nem todos seguiram as regras, uma pequena minoria escolheu seguir o seu próprio caminho, o que faz a maioria parecer tonta», concluiu.

O sorteio desta quinta-feira ditou que Tsitsipas vai arrancar o Open da Austrália diante do sueco Mikael Ymer.