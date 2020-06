Novak Djokovic e a mulher Jelena também acusaram positivo num teste à covid-19, depois do número um mundial ter participado no Adria Tour, um evento de exibição, organizado pelo próprio, na Sérvia e na Croácia, no qual já tinham sido detetados mais três tenistas infetados: Grigor Dimitrov, Borna Coric e, também já esta terça-feira, Viktor Troicki.

O tenista sérvio assumiu o resultado positivo num comunicado, no qual revela que a mulher também está infetada. «Assim que chegámos a Belgrado fomos fazer testes. O meu resultado é positivo, como o da Jelena, mas os resultados dos nossos filhos foram negativo», começa por destacar.

Djokovic lamenta depois os contágios e explica que a sua intenção era apenas aproximar os dois países que já foram o mesmo. «Tudo o que fizemos no último mês, fizemos de coração aberto e com intenções sinceras. O nosso torneio pretendia unir e partilhar uma mensagem de solidariedade e compaixão nesta região», acrescentou.

O evento já tinha gerado muitas críticas por não respeitar as habituais restrições impostas pela pandemia, como o distanciamento social, pelo contrário, além dos jogos, o evento ficou marcado por uma festa quente, com os tenistas em tronco nu a trocar abraços.

O alarme soou quando Grigor Dimitrov acusou positivo e, em poucas horas, já foram confirmados mais três infeções entre os tenistas que participaram no evento, a que se juntam ainda os casos do preparador físico de Djokovic [Marko Paniki] e do treinador pessoal de Dimitrov [Kristijan Groh], também infetados. Os jornais sérvios dão ainda conta que, além de Jelena, há vários familiares dos tenistas também com casos positivos.

O evento começou em Belgrado, na Sérvia, mas depois deslocou-se para Zadar, na Croácia, mas a final, que estava prevista para o próximo domingo, já foi cancelada.