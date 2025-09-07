US Open: Alcaraz domina Sinner e conquista último Grand Slam do ano
Espanhol foi muito superior ao arquirrival italiano, que vai ultrapassar na liderança do ranking mundial
Carlos Alcaraz venceu, pela segunda vez na carreira, o US Open, o último evento do Grand Slam do ano, após ter derrotado, na final deste domingo, o italiano Jannik Sinner pelos parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4. A vitória em Nova Iorque permite ao espanhol assumir a liderança da hierarquia mundial na próxima atualização do ranking ATP.
No 15.º duelo entre ambos, Alcaraz reforçou o ascendente em relação a Sinner com o décimo triunfo, conquistado com autoridade.
Depois de um atraso inesperado, causado pela presença do presidente norte-americano, Donald Trump, no Arthur Ashe Stadium, Alcaraz dominou por completo o set inicial, que conquistou por 6-2 após ter quebrado por duas vezes o serviço a Sinner. Os 11 winners do espanhol contrastaram com os nove erros não forçados do italiano, alguns deles pouco habituais num jogador que faz da solidez do seu jogo um dos pontos fortes.
Apesar de ter voltado a enfrentar pontos de break no início do segundo set, Sinner conseguiu dar uma boa resposta. Não só fez prevalecer o seu serviço, como “roubou” o do espanhol logo de seguida, conseguindo aguentar essa vantagem até final para vencer o parcial por 6-3.
Só que, numa altura em que o italiano parecia ter estabilizado o seu jogo, Alcaraz recuperou o ímpeto do set inicial e voltou a arrasar no terceiro parcial, que conquistou por 6-1.
No quarto set, Alcaraz voltou a ser o primeiro a quebrar o serviço ao rival, ao quinto jogo, vantagem que se revelaria fundamental para o triunfo do espanhol. Ao cabo de 2:44 horas, o espanhol fechou o encontro com um ás poderoso, o décimo na partida, depois de Sinner ter salvado dois match points com pancadas corajosas. Mas já não havia volta a dar.
Carlos Alcaraz vinga, assim, a derrota na final da Wimbledon diante de Jannik Sinner, há sensivelmente um mês, e fecha o ano com dois títulos do Grand Slam (Roland Garros e US Open), enquanto Sinner venceu os outros dois (Open da Austrália e Wimbledon). Nas contas globais, o espanhol soma seis Majors e o italiano quatro.
O tenista natural de El Palmar, em Múrcia, terminou o US Open com apenas um set perdido em todo o torneio, o que cedeu para Sinner na final. Alcaraz repetiu o triunfo de 2022 em Nova Iorque, naquele que foi o primeiro título do Grand Slam da sua carreira.
[Artigo atualizado às 22h44 do dia 7 de setembro]