No ténis há exibições que determinam a dimensão de uma carreira. Esta, assinada pelo adolescente Carlos Alcaraz no US Open, condena à grandiosidade o espanhol de apenas e só 18 anos. Alcaraz fez o jogo de uma vida - ainda tão curta - e eliminou nos 16-avos-de-final o terceiro cabeça-de-série, Stef Tsitsipas.



Os parciais demonstram a montanha russa que foi o jogo: 6-3, 4-6, 7-6, 0-6 e 7-6. De loucos! Alcaraz segue para a quarta ronda (oitavos-de-final) e defrontará o surpreendente Peter Gojowczyk, da Alemanha, apenas 141 do ranking ATP. Alcaraz é o atual número 55.

Na quarta ronda já estão também Daniil Medvedev, Dan Evans, Diego Schwartzman, Botic van de Zandschulp, Frances Tiafoe e Felix Auger-Aliassime.

Novak Djokovic defronta este sábado o japonês Kei Nishikori para tentar juntar-se aos nomes supracitados.

VÍDEO: os dois pontos finais da vitória de Alcaraz