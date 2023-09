Novak Djokovic apanhou um susto, mas garantiu a qualificação para os oitavos de final do Open de Estados Unidos, o último Grand Slam da temporada de ténis.

Num duelo entre sérvio, Nole perdeu os dois primeiros sets frente a Laslo Djere, número 38 do mundo, por 6-4 e 6-4.

A partir daí, no entanto, só deu Djokovic, com uma reviravolta nos três parciais seguintes por 6-1, 6-1 e 6-3.

Na próxima eliminatória, o próximo número um do ranking – já tem esse posto assegurado quando o torneio terminar – vai defrontar o croata Borna Gojo.

Ainda no quadro masculino, destaque para as vitórias de Tommy Paul, Ben Shelton, Frances Tiafoe e Taylor Fritz, todos eles norte-americanos.

Surpresa no quadro feminino

No quadro feminino, a grande surpresa foi a eliminação de Elena Rybakina, número quatro do mundo: a atleta cazaque caiu frente a Sorana Cirstea, 30.ª do ranking, por 2-1.

Cirstea adiantou-se no primeiro set, por 6-3, mas Rybakina respondeu com um triunfo no tie-break do segundo parcial, por 7-6 (6). No entanto, no set decisivo, a romena voltou a ser mais forte e venceu por 6-4.

Iga Swiatek, número um do mundo e atual campeã em título do US Open, venceu a amiga Kaja Juvan, 145.ª do ranking, por 2-0.

Uma vitória tranquila da tenista polaca, pelos parciais de 6-0 e 6-1. Nos oitavos de final, Iga vai ter pela frente Jelena Ostapenko.

Já Coco Gauff, atleta da casa, triunfou frente à belga Elise Mertens por 2-1, com os parciais de 6-3, 3-6 e 0-6.