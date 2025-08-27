Novak Djokovic apurou-se para a terceira ronda do Open dos Estados Unidos, ao derrotar o qualifier norte-americano Zachary Svajda (145.º) em quatro sets.

Nole, recordista de majors 824) e campeão do Grand Slam nova iorquino quatro vezes, entrou a perder, ao ceder o tie break do primeiro set por 5-7, mas impôs-se nos três seguintes pelos parciais de 6-3, 6-3 e 6-1.

Na próxima ronda, Djokovic vai defrontar o vencer do duelo entre o britânico Cameron Norrie e o argentino Francisco Comesana.