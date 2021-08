Gastão Elias está a um passo do quadro principal do Open dos Estados Unidos, após bater o norte-americano Ulises Blanch na penúltima ronda da fase de qualificação.



O tenista natural da Lourinhã, 233.º colocado no ranking mundial,venceu Ulises Blanch em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3.

O português vai defrontar no encontro de acesso ao quadro principal o eslovaco e 18.º cabeça de série Alex Molcan (138.º ATP).