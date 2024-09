A polaca Iga Swiatek, líder do ranking WTA, foi surpreendida pela norte-americana Jessica Pegula. Na madrugada desta quinta-feira, nos quartos de final, a número seis do mundo aplicou parciais de 2-6 e 4-6 em menos de hora e meia (1:29).

No primeiro «teste de fogo» no torneio, Pegula vincou a candidatura ao título. Segue-se o duelo com a checa Karolina Muchova, número 52 do mundo. Esta meia-final decorrerá na madrugada de sexta-feira (01h30).

Na outra eliminatória está a bielorrussa e favorita Aryna Sabalenka (2) e a norte-americana Emma Navarro (12). Encontro agendado para a meia-noite desta sexta-feira.

Sabalenka atingiu a final da última edição deste «Grand Slam», mas foi derrotada pela norte-americana Coco Gauff.