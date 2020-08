Sorteio simpático para as ambições dos portugueses João Sousa (66º ATP) e Pedro Sousa (110º ATP) no US Open, o Grand Slam norte-americano. O Conquistador defronta Michael Mmoh (184 do mundo e wild card no torneio), enquanto o lisboeta apanha outro tenista dos EUA que também está na primeira ronda por convite: Mitchell Krueger, 197º ATP.



Esta será a primeira vez que os dois portugueses jogam contra estes dois tenistas norte-americanos, perfeitos desconhecidos do adepto comum.



João Sousa chegou à quarta ronda do US Open em 2018 e Pedro Sousa estreia-se agora no quadro principal, com francas hipóteses de seguir em frente. O US Open arranca na segunda-feira, dia 31 de agosto.