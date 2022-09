Surpresa no US Open.

Apontado como um dos favoritos à vitória, principalmente depois das derrotas relativamente prematuras de Daniil Medvedev e Rafael Nadal, Nick Kyrgios também foi eliminado.

Nos quartos de final, o tenista australiano caiu em cinco sets perante o russo Karen Khachanov, 31.º do ranking ATP.

No Arthur Ashe Stadium, Kyrgios, finalista vencido em Wimbledon, andou sempre atrás do prejuízo: perdeu o primeiro set (7-5), empatou no segundo (6-4), mas logo a seguir voltou a sucumbir no terceiro, novamente por 7-5. No quarto parcial, levou a melhor no tie-break, por 7-6 (7-3), mas caiu no quinto e decisivo set, por 6-4. Tudo isto em três horas e 41 minutos.

No final da partida, Kyrgios, número 25 do mundo, não escondeu a frustração e partiu a raquete.

Na próxima ronda, Khachanov vai defrontar o norueguês Casper Ruud, que mais cedo havia derrotado o italiano Matteo Berrettini.

Gauff também cai

Já Coco Gauff, uma das novas coqueluches do ténis norte-americano, também caiu nos quartos de final, ante a francesa Caroline García.

A número 17 do mundo superiorizou-se frente a Gauff, 12.º do ranking ATP com apenas 18 anos, pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Nas meias-finais, García vai defrontar a tunisina Ons Jabeur, que bateu Ajla Tomljanovic por 6-4 e 7-6 (7-4).