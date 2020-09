Daniil Medvedev apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais do Open dos Estados Unidos.

O tenista russo, finalista vencido da edição do ano passado do torneio, bateu o compatriota Andrey Rublev em três sets, pelos parciais de 7-6 (8-6), 3-6 e 7-6 (7-5), ao cabo de 2h27 de encontro.

Medvedev vai discutir o acesso à final com o vencedor do duelo entre Dominic Thiem e Alex De Minaur, que se defrontam na madrugada desta quinta-feira. Alexander Zverev e Pablo Carreño Busta defrontam-se na outra meia-final.

No torneio feminino, destaque para as vitórias de Naomi Osaka e de Serena Williams. A nipónica eliminou a norte-americana Shelby Rogers pelos parciais de 6-3 e 6-4, enquanto Williams afastou a búlgara Tsvetana Pironkova após uma dura batalha entre mães resolvida num derradeiro set: 4-6, 6-3 e 6-2.

Serena Williams aguarda o desfecho do duelo entre Viktoria Azarenka e Elise Mertens para saber com quem discute o acesso à final de Flushing Meadows. Já Osaka tem encontro marcado com a norte-americana Jennifer Brady.