Nuno Borges apurou-se para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, quarto e último Grand Slam do ano, de forma épica.

O tenista maiato eliminou o checo Jakub Mensik, o mais jovem (18 anos) do top-100 (6.º) ao cabo de cinco sets e depois de salvar três pontos de encontro.

Borges, que chegou a Flushing Meadows no 34.º posto da hierarquia, começou por perder o tie-break do primeiro set por 7-5, mas levou a melhor no seguinte por expressivos 6-1. Mensik reagiu e avançou para 2-1 após levar a melhor na terceira partida por 6-4.

No quarto set, o jovem checo parecia a caminho de selar a passagem aos oitavos de final quando se viu a vencer o tie-break por 6-3. Teve três match points, todos salvos por Nuno Borges, que impôs-se por 8-6 e levou o jogo a um quinto set.

Aqui, aproveitou a injeção de confiança dada pela forma como resgatou o encontro e a quebra do adversário e arrasou com um 6-0 que fechou o encontro ao cabo de 3h48 horas.

Veja a emoção do melhor português do ranking mundial:

Nos oitavos de final, Borges vai defrontar o russo Daniil Medvedev, número 5 do Mundo com quem também se cruzou na mesma fase da edição deste ano do Open da Austrália, quando perdeu por 3-1 e despediu-se de Melbourne com a melhor prestação da carreira em Majors.