Nuno Borges, 105.º do ‘ranking’ mundial, venceu o italiano Francesco Maestreli, 202.º da hierarquia, e qualificou-se para o quadro principal do Open dos Estados Unidos.

O número dois português chegou pela primeira vez ao quadro principal do ‘major’ nova-iorquino, após uma ‘maratona’ de três horas e dois minutos de um jogo que foi interrompido três vezes devido à chuva.

Borges venceu Maestreli por 3-6, 7-6 (7-4) e 7-6 (10-8), num encontro que terminou quase sete horas desde o seu início.

Ao superar a terceira e última ronda do ‘qualifying’ do US Open, Nuno Borges junta-se a João Sousa, número um português e 59.º do mundo, que teve entrada direta no quadro principal do quarto e último 'Grand Slam' da temporada, que vai ser disputado entre segunda-feira e 11 de setembro.

Nuno Borges também vai disputar o quadro de pares do US Open com Francisco Cabral.