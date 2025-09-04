Ténis
Há 37 min
US Open: Sinner «despacha» Musetti e segue para os quartos de final
Italiano leva a melhor sobre o compatriota em apenas três «sets»
DIM
Italiano leva a melhor sobre o compatriota em apenas três «sets»
DIM
Jannik Sinner derrotou Lorenzo Musetti e carimbou a passagem aos quartos de final do US Open.
No encontro desta madrugada, o tenista italiano precisou de duas horas para levar a melhor sobre o compatriota, em apenas três «sets». O número um do ranking ATP triunfou com os parciais de 6-1, 6-4 e 6-2.
Segue-se o encontro diante de Felix Auger-Aliassime, marcado para a noite desta sexta-feira e que pode assegurar a presença nas meias-finais do Grand Slam.
Assista aqui a um dos pontos de Jannik Sinner:
RELACIONADOS
Andebol: Sporting estreia-se a vencer onde garantiu o «bicampeonato»
Protestos pró-Palestina: equipa Israel recusa retirar-se da Volta a Espanha
Supertaça Futsal: Nun'Álvares quebra hegemonia do Benfica
Open dos EUA: Anisimova afasta Swiatek e estreia-se nas «meias»
Europeu de hóquei: Portugal também desilude frente a Espanha
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS