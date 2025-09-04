Jannik Sinner derrotou Lorenzo Musetti e carimbou a passagem aos quartos de final do US Open.

No encontro desta madrugada, o tenista italiano precisou de duas horas para levar a melhor sobre o compatriota, em apenas três «sets». O número um do ranking ATP triunfou com os parciais de 6-1, 6-4 e 6-2.

Segue-se o encontro diante de Felix Auger-Aliassime, marcado para a noite desta sexta-feira e que pode assegurar a presença nas meias-finais do Grand Slam.

Assista aqui a um dos pontos de Jannik Sinner: