Jannik Sinner está nos quartos de final do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada de ténis.

Número um do mundo e principal favorito à vitória em Nova Iorque, depois das eliminações de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, o italiano bateu Tommy Paul por 3-0, ao cabo de duas horas e 46 minutos.

Os dois primeiros sets foram decididos no tie-break – 7-6(3) e 7-6(5) –, mas no último o norte-americano já não conseguiu apresentar o mesmo nível e perdeu por 6-1.

Na próxima ronda, Sinner vai defrontar Daniil Medvedev, russo que eliminou precisamente o português Nuno Borges.

No quadro feminino, Iga Swiatek confirmou o favoritismo diante de Liudmila Samsonova e venceu por 2-0, em uma hora e 31 minutos.

A tenista polaca, líder do ranking mundial, triunfou no primeiro set por 6-4 e no segundo set foi ainda mais dominadora, com um 6-1.

Na próxima ronda, Swiatek vai medir forças com a norte-americana Jesse Pegula, ela que eliminou mais cedo Diana Shnaider, também por 2-0 (6-4 e 6-2).