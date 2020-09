O austríaco Dominic Thiem, 3.º do ranking mundial, classificou-se para a sua primeira meia-final do Open dos Estados Unidos, na qual vai enfrentar o russo Daniil Medvedev, finalista do torneio em 2019.

Em pouco mais de duas horas, Thiem derrotou facilmente o tenista australiano Alex De Minaur, 28.º do ranking mundial, precisando apenas de três sets: 6-1, 6-2 e 6-4.

Thiem e Medvedev jogam na sexta-feira, num encontro que vai colocar frente-a-frente o segundo e terceiro cabeça de série do torneio, respetivamente.

O tenista russo Daniil Medvedev, 5.º do ranking mundial e finalista vencido na última temporada, já tinha garantido a presença nas meias-finais ao vencer o compatriota Andrey Rublev.

Também a bielorussa Victoria Azarenka, 27.ª do ranking mundial, se qualificou para as meias-finais, onde vai defrontar a norte-americana Serena Williams (8.ª), após vencer Elise Mertens.

A bielorrussa venceu a tenista belga, 18.ª do ranking mundial, em apenas dois sets (6-1, 6-0).