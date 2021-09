O US Open já tem mais dois nomes garantidos nos quartos-de-final masculinos. Um é o categorizado Alexander Zverev, número 4 ATP e atual campeão olímpico, e o outro é o surpreendente Lloyd Harris, sul-africano nº46 do mundo.



Zverev ultrapassou o italiano Jannik Sinner em três parciais (6-4, 6-4 e 7-6) e tenta vingar a derrota na final do US Open na época anterior.



Harris acabou por surpreender e afastar o gigante norte-americano Reilly Opelka (24º ATP) por 6-7, 6-4, 6-1 e 6-3. É a primeira vez que está nos «quartos» de um Grand Slam.



No quadro feminino, Belinda Bencic, 12.ª do ‘ranking’ WTA, derrotou a polaca Iga Swiatek (8.ª) em dois ’sets’, pelos parciais de 7-6 (14-12) e 6-3. Na próxima fase jogará contra a britânica Ema Raducanu, de apenas 18 anos.