Roger Federer foi homenageado no Court Central de Wimbledon nesta terça-feira. Kate Middleton, princesa de Gales, convidou o suíço a sentar-se ao seu lado no camarote real e foi a partir dali que Federer recebeu uma emocionante ovação, com o público a levantar-se de uma só vez para saudar a lenda do ténis.

Federer é o jogador com mais sucesso em Wimbledon, tendo ali conquistado oito troféus, um recorde que poderá ser igualado este ano por Novak Djokovic.

Vestido com um fato creme e gravata escura, acompanhado pela mulher Mirka, pelos pais e pelo seu treinador de longa data, Severin Lüthi, Federer desceu ao Court Central depois de ser emitido um vídeo em que o suíço revelava que seria bom voltar a Wimbledon quando se reformasse, só para tomar uma chávena de chá.