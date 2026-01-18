Os favoritos não desiludiram no arranque do Open da Austrália. No quadro masculino, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev venceram confortavelmente, tal como a líder do ranking feminino, Aryna Sabalenka.

No jogo que fechou o primeiro dia do torneio, Alcaraz, número um mundial, impôs-se ao tenista local Adam Walton (79.º) sem grandes dificuldades, vencendo a partida com os parciais de 6-3, 7-6 e 6-2. Ainda a ganhar rodagem, o espanhol fez quase tantos winners (38) quantos erros não forçados (36), mas teve a situação sempre controlada.

Já Alexander Zverev (3.º) derrotou, com uma reviravolta, o perigoso canadiano Gabriel Diallo (41.º) por 6-7 (1-7), 6-1, 6-4 e 6-2, num encontro em que assinou 15 ases e 36 winners.

Alexander Bublik (10.º), vindo de vencer o Open de Hong Kong, confirmou o bom momento atual com um triunfo, por um triplo 6-4, diante do norte-americano Jenson Brooksby (48.º), num dia em que o português Jaime Faria derrotou o belga Alexander Blockx por 3-1 em sets.

No quadro feminino, Aryna Sabalenka (1.ª) iniciou a defesa do título em Melbourne com um triunfo natural frente à francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (118.ª), que só conseguiu nivelar o jogo no parcial inicial. A bielorrussa acabaria por vencer por 6-4 e 6-1.

Destaque ainda para os triunfos tranquilos de Jasmine Paolini (7.ª), frente a Aliaksandra Sasnovich (102.ª), Elina Svitolina (12.ª), diante de Cristina Bucsa (51.ª), e Emma Raducanu (29.ª), no duelo com Mananchaya Sawangkaew (195.ª).

O dia fica ainda marcado pela derrota da veterana Venus Williams, de 45 anos, que desperdiçou uma vantagem de 4-0 no terceiro set frente à sérvia Olga Danilovic (68.ª), acabando derrotada pelos parciais de 6-7, 6-3 e 6-4.

O ponto do dia foi assinado por Maria Sakkari (52.ª), com uma resposta fenomenal a um serviço de Leolia Jeanjean (101.ª), numa partida que a grega venceu por 6-4 e 6-2.

No segundo dia do Open da Austrália entra em ação Nuno Borges (46.º), que tem pela frente um duro duelo com Felix Auger-Aliassime (8.º) na ronda inaugural do primeiro evento do Grand Slam da temporada. O jogo está agendado para a madrugada de segunda-feira, hora portuguesa.