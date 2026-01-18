VÍDEO: Alcaraz, Zverev e Sabalenka avançam no Open da Austrália
Primeiro dia do torneio não trouxe grandes surpresas
Primeiro dia do torneio não trouxe grandes surpresas
Os favoritos não desiludiram no arranque do Open da Austrália. No quadro masculino, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev venceram confortavelmente, tal como a líder do ranking feminino, Aryna Sabalenka.
No jogo que fechou o primeiro dia do torneio, Alcaraz, número um mundial, impôs-se ao tenista local Adam Walton (79.º) sem grandes dificuldades, vencendo a partida com os parciais de 6-3, 7-6 e 6-2. Ainda a ganhar rodagem, o espanhol fez quase tantos winners (38) quantos erros não forçados (36), mas teve a situação sempre controlada.
Já Alexander Zverev (3.º) derrotou, com uma reviravolta, o perigoso canadiano Gabriel Diallo (41.º) por 6-7 (1-7), 6-1, 6-4 e 6-2, num encontro em que assinou 15 ases e 36 winners.
Alexander Bublik (10.º), vindo de vencer o Open de Hong Kong, confirmou o bom momento atual com um triunfo, por um triplo 6-4, diante do norte-americano Jenson Brooksby (48.º), num dia em que o português Jaime Faria derrotou o belga Alexander Blockx por 3-1 em sets.
No quadro feminino, Aryna Sabalenka (1.ª) iniciou a defesa do título em Melbourne com um triunfo natural frente à francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah (118.ª), que só conseguiu nivelar o jogo no parcial inicial. A bielorrussa acabaria por vencer por 6-4 e 6-1.
Destaque ainda para os triunfos tranquilos de Jasmine Paolini (7.ª), frente a Aliaksandra Sasnovich (102.ª), Elina Svitolina (12.ª), diante de Cristina Bucsa (51.ª), e Emma Raducanu (29.ª), no duelo com Mananchaya Sawangkaew (195.ª).
O dia fica ainda marcado pela derrota da veterana Venus Williams, de 45 anos, que desperdiçou uma vantagem de 4-0 no terceiro set frente à sérvia Olga Danilovic (68.ª), acabando derrotada pelos parciais de 6-7, 6-3 e 6-4.
O ponto do dia foi assinado por Maria Sakkari (52.ª), com uma resposta fenomenal a um serviço de Leolia Jeanjean (101.ª), numa partida que a grega venceu por 6-4 e 6-2.
No segundo dia do Open da Austrália entra em ação Nuno Borges (46.º), que tem pela frente um duro duelo com Felix Auger-Aliassime (8.º) na ronda inaugural do primeiro evento do Grand Slam da temporada. O jogo está agendado para a madrugada de segunda-feira, hora portuguesa.