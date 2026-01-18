Para aqueles que jogam e fazem parte do staff do Open Austrália, o calor abrasador com que têm de lidar é uma questão de grande importância, que por vezes leva ao limite quem o enfrenta.

Na jornada de abertura dos quadros principais do torneio, uma das apanha-bolas desmaiou no court durante o encontro entre Zeynep Sönmez e Ekaterina Alexandrova (7-5, 4-6 e 6-4), que se disputou a meio da tarde, em Melbourne.

Apercebendo-se das dificuldades da jovem, Sönmez pediu de imediato a interrupção do encontro para que ela pudesse receber assistência médica.

Recentemente, a mexicana Renata Zarazúa publicou uma imagem nas redes sociais com as queimaduras que sofreu no corpo na sequência de um encontro no torneio de Hobart, na Austrália, um dos eventos de preparação para o primeiro major do ano.