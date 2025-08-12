VÍDEO: Arthur Rinderknech colapsa em encontro do Masters de Cincinnati
Tenista francês não aguentou o calor elevado que se tem sentido nos Estados Unidos e acabou por desistir do torneio
Arthur Rinderknech desmaiou em court durante o seu encontro da terceira ronda no Masters de Cincinnati frente a Felix Auger-Aliassime, após não ter aguentado o forte calor que se fazia sentir e acabou por desistir do torneio.
O tenista francês tinha perdido o primeiro set por 7-6, e no início do segundo set, até que no 2-2 colapsou na linha de fundo, enquanto Auger-Aliassime se preparava para servir.
Auger-Aliassime e o árbitro foram rapidamente ajudar Rinderknech, antes que a equipa média se deslocasse ao court.
A equipa médica entregou cachecóis de gelo para o atleta de 30 anos colocar no pescoço e nas pernas e, após essa pausa, ainda conseguiu retomar o encontro.
No entanto, após mais dois jogos, o «carrasco» de Nuno Borges teve mesmo de abandonar e apurou o canadiano para os oitavos-de-final.
Muitos jogadores têm lutado contra o calor durante o torneio, com as temperaturas a atingirem regularmente os 30.º C.
Veja aqui o momento: