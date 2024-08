Já há quem lhe chame «a melhor pancada que nunca contou». O cazaque Alexander Bublik foi protagonista, esta quarta-feira, de uma pancada raramente vista no circuito ATP.

No entanto, acabou eliminado por Ben Shelton do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, nesse preciso ponto. Mas o court foi abaixo com a inteligência de Bublik.

Na resposta a um amortie do adversário, Bublik atirou a raquete para baixo da bola, de forma perfeita, conseguindo com que esta passasse para o outro lado da rede. O ponto foi anulado, porque atirar a raquete é contra as regras. Ela deve estar segura na mão do tenista, no momento da pancada.

Ben Shelton e Bublik abraçaram-se logo após o ponto, independemente do resultado. Este momento representou o 'match point' de Shelton, que fez o 7-6, 6-2.