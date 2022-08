O primeiro jogo de Serena Williams após anunciar que vai terminar a carreira no Open dos Estados Unidos, que se realiza entre o final de agosto e a primeira quinzena de setembro, não correu da melhor forma para a tenista vencedora de 23 torneios do Grand Slam, mas a norte-americana teve razões para sair do court bem preenchida.

Williams foi derrotada na 2.ª ronda do WTA 1000 de Toronto em dois sets (6-2 e 6-4) pela suíça Belinda Bencic (12.ª do ranking), mas no final recebeu uma longa ovação que a deixou emocionada. Já na entrevista em court, habitualmente destinada apenas aos tenistas vencedores, Serena ouviu um fã gritar que o público a adorava e respondeu da mesma moeda, continuando a conversa com a voz trémula.

A mais nova das irmãs Williams saiu do court emocionada, com as lágrimas a cairem-lhe pelo rosto, de coração cheio mas também com as mãos bem ocupadas, já que recebeu camisolas de duas equipas da cidade canadiana - dos Toronto Maple Leafs (equipa de hóquei no gelo) e dos Toronto Raptors, equipa da NBA - um quadro personalizado e um ramo de flores.