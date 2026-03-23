O espanhol Carlos Alcaraz foi este sábado afastado na terceira ronda do Masters 1000 de Miami, ao perder com o norte-americano Sebastian Korda, por 6-3, 5-7 e 6-4, numa das surpresas da prova.

Apesar de ser o atual número um mundial e campeão em Miami em 2022, Alcaraz voltou a ficar pelo caminho numa fase precoce do torneio, depois de já ter sido eliminado na segunda ronda em 2025. O espanhol ainda reagiu no segundo set, mas não conseguiu evitar a derrota frente ao 36.º do ranking.

Ainda assim, o tenista de 22 anos vai manter a liderança da hierarquia ATP no final da competição, independentemente do percurso do italiano Jannik Sinner, segundo classificado.

Veja aqui o resumo do encontro: