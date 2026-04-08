Daniil Medvedev, atual nº.10 do ranking ATP, foi eliminado, esta quarta-feira, do Masters 1.000 de Monte Carlo depois de ter sofrido uma derrota humilhante na segunda ronda da competição.

O tenista russo não conseguiu vencer qualquer jogo durante toda a partida, que perdeu por um duplo 6-0, resultado cunhado de “bicicleta” no universo tenístico, para o italiano Matteo Berrettini (90.º), em menos de uma hora.

Durante o confronto, Medvedev mostrou-se inconformado com a sua prestação, chegando até a destruir uma raqueta.

Esta foi a primeira vez que o tenista russo perdeu uma partida do circuito ATP por um duplo 6-0.