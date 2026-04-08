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Há 2h e 7min
VÍDEO: Daniil Medvedev leva “bicicleta” e destrói raqueta em Monte Carlo
Tenista russo sofre primeiro duplo 6-0 da carreira na derrota frente ao italiano Matteo Berrettini
RM
Tenista russo sofre primeiro duplo 6-0 da carreira na derrota frente ao italiano Matteo Berrettini
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Daniil Medvedev, atual nº.10 do ranking ATP, foi eliminado, esta quarta-feira, do Masters 1.000 de Monte Carlo depois de ter sofrido uma derrota humilhante na segunda ronda da competição.
O tenista russo não conseguiu vencer qualquer jogo durante toda a partida, que perdeu por um duplo 6-0, resultado cunhado de “bicicleta” no universo tenístico, para o italiano Matteo Berrettini (90.º), em menos de uma hora.
Durante o confronto, Medvedev mostrou-se inconformado com a sua prestação, chegando até a destruir uma raqueta.
Esta foi a primeira vez que o tenista russo perdeu uma partida do circuito ATP por um duplo 6-0.
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