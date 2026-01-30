Madrugada dentro, o relógio de Melbourne marcava 2:30 da manhã quando Novak Djokovic, de 38 anos, venceu Jannik Sinner – bicampeão em título – e regressou à final de um Grand Slam. Na meia-final do Open da Austrália, o sérvio precisou de 4:39 horas para levar a melhor sobre o italiano (3-6, 6-3, 4-6, 6-4 e 6-4).

Nos momentos decisivos, o campeão olímpico foi mais consistente do que Sinner, impedindo a quarta final consecutiva entre o italiano e o espanhol Carlos Alcaraz.

Assim, o tenista sérvio vai viver a 38.ª final de um torneio do Grand Slam, na qual vai procurar o 25.º título – ambos os números são um recorde.

«Parece surreal. Jogar durante quatro horas, até às duas da manhã. A qualidade do ténis foi extremamente elevada e sabia que era a única hipótese que tinha [para derrotar Sinner]. Ele ganhou os últimos cinco encontros contra mim», referiu Djokovic, quarto classificado do ranking ATP.

Na outra meia-final, Alcaraz superou o alemão Alexander Zverev em 5:27 horas, num duelo intenso e dramático. A final está agendada para domingo (8h30).