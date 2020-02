Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer mantêm uma rivalidade que dura há mais de uma década, mas a verdade é que fora dos courts os três mantêm uma relação de respeito e admiração.

Agora, em vésperas de se estrear no Open do Dubai, o número um do mundo assumiu que os três tenistas partilham… um grupo no Whatsapp.

«Temos um grupo, sim. Nenhum é mais ativo do que o outro. Todos somos. Também é verdade que nem sempre o utilizamos. Mas quando um escreve, os outros dois respondem. Damo-nos bem e há um grande respeito entre os três, tanto a nível pessoal como a nível profissional. E acredito que isso é positivo para o nosso desporto», confidenciou o tenista sérvio em entrevista.