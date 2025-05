Novak Djokovic qualificou-se, esta quinta-feira, para as meias-finais do Open de Genebra, no dia em que celebrou o 38.º aniversário. Depois da vitória frente ao italiano Matteo Arnaldi, o sérvio soprou, literalmente, as velas de um bolo preparado pela organização do torneio suíço.

No reencontro com o "carrasco" do Masters 1.000 de Madrid, Djokovic, número 6 mundial, não deu hipóteses a Arnaldi (39.º), que derrotou com um duplo 6-4.

Após o triunfo, a organização do torneio surpreendeu o antigo número 1 do mundo e recordista de títulos do Grand Slam (24) com um bolo, pelo seu aniversário.

Djokovic procura, em Genebra, conquistar o 100.º título ATP da carreira. Na meia-final, vai defrontar o vencedor da eliminatória que opõe o australiano Alexei Popyrin ao britânico Cameron Norrie.

Na restante semifinal defrontam-se o polaco Hubert Hurkacz e o austríaco Sebastian Ofner, que afastou Nuno Borges nos oitavos de final do torneio helvético.