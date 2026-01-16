Quase quatro anos após ter terminado a carreira, decisão que lesões constantes nos joelhos tornaram inevitável aos 41 anos, Roger Federer comprovou que quem sabe, nunca esquece.

Na Austrália, num tie-break de exibição frente a Casper Ruud, de 27 anos, vencedor do Estoril Open em 2023, atual 13.º classificado no ranking ATP e antigo número dois mundial, o suíço fez o tempo voltar atrás com um leque de pancadas que o tornaram numa lenda viva do ténis.

Esquerdas a uma mão, o jogo de pés clássico, subidas à rede e até um ás, Federer fez tudo isto num jogo que venceu por 7-2 numa Rod Laver Arena repleta de adeptos, saudosos da classe de um dos melhores jogadores da história.

Hoje com 44 anos, Roger Federer é dono de um palmarés notável no ténis, com destaque para os 20 títulos do Grand Slam, o ouro olímpico em pares em 2008, em Pequim, e a conquista da Taça Davis em 2014.