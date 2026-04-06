VÍDEO: filho de herói do Mundial 86 desperdiça três «championship points» e perde final
Roman Burruchaga, filho de Jorge Burruchaga, autor do golo decisivo na final do Mundial, esteve a um passo de vencer o seu primeiro troféu ATP, mas Tommy Paul operou reviravolta épica
Filho de Jorge Burruchaga, autor do golo que decidiu a final do Mundial de 1986 frente à RFA, Roman Burruchaga esteve muito perto de escrever a sua própria página dourada no desporto… mas acabou por ver o sonho escapar-lhe por entre os dedos.
Na final do ATP de Houston, o argentino de 24 anos dispôs de três «championship points», mas acabou derrotado pelo norte-americano Tommy Paul, que venceu por 6-1, 3-6 e 7-5, após 2h40 de batalha nos courts norte-americanos.
O encontro parecia controlado para o jovem de Buenos Aires no terceiro set, quando liderava por 5-3 e servia com três oportunidades para fechar o encontro. Contudo, Paul resistiu com enorme frieza, salvou todos os pontos de título e segurou o serviço, mudando completamente o rumo da final.
Embalado pela recuperação, o quarto cabeça de série quebrou o serviço de Burruchaga de seguida, igualou a 5-5 e passou para a frente com um jogo de serviço imaculado.
Ainda assim, Burruchaga voltou a mostrar nervos de aço ao colocar-se a vencer por 40-0 no jogo decisivo, mas voltou a não conseguir fechar. Paul recuperou até ao 40-40, conquistou o seu «match point» e acabou por selar o triunfo após um erro do argentino.
O norte-americano somou assim o quinto título ATP da carreira, enquanto Burruchaga, na sua primeira final do circuito, ficou a uma jogada de um desfecho histórico. Tal como o pai em 1986, também ele esteve com o momento decisivo nas mãos… mas desta vez a história teve outro final.