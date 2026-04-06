Filho de Jorge Burruchaga, autor do golo que decidiu a final do Mundial de 1986 frente à RFA, Roman Burruchaga esteve muito perto de escrever a sua própria página dourada no desporto… mas acabou por ver o sonho escapar-lhe por entre os dedos.

Na final do ATP de Houston, o argentino de 24 anos dispôs de três «championship points», mas acabou derrotado pelo norte-americano Tommy Paul, que venceu por 6-1, 3-6 e 7-5, após 2h40 de batalha nos courts norte-americanos.

O encontro parecia controlado para o jovem de Buenos Aires no terceiro set, quando liderava por 5-3 e servia com três oportunidades para fechar o encontro. Contudo, Paul resistiu com enorme frieza, salvou todos os pontos de título e segurou o serviço, mudando completamente o rumo da final.

Embalado pela recuperação, o quarto cabeça de série quebrou o serviço de Burruchaga de seguida, igualou a 5-5 e passou para a frente com um jogo de serviço imaculado.

Ainda assim, Burruchaga voltou a mostrar nervos de aço ao colocar-se a vencer por 40-0 no jogo decisivo, mas voltou a não conseguir fechar. Paul recuperou até ao 40-40, conquistou o seu «match point» e acabou por selar o triunfo após um erro do argentino.

O norte-americano somou assim o quinto título ATP da carreira, enquanto Burruchaga, na sua primeira final do circuito, ficou a uma jogada de um desfecho histórico. Tal como o pai em 1986, também ele esteve com o momento decisivo nas mãos… mas desta vez a história teve outro final.

