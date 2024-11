Retirado do futebol desde 2017/18, Diego Forlán estreou-se nesta quarta-feira como tenista no circuito challenger.

O ex-internacional uruguaio, ídolo nacional e melhor jogador do Mundial 2010, está a aproveitar a reforma para se dedicar com unhas e dentes a uma outra paixão e teve apontamentos dignos de um profissional no Challenger de Montevidéu.

Forlán, mostrou reflexos apurados na rede, terminou pelo menos um ponto com um impositivo smash. Teve ainda um notável vólei amorti e até realizou um passing shot de esquerda.

O antigo goleador jogou na variante de pares ao lado de Federico Coria (ex-número 49 do Mundo) e os dois acabaram derrotados por uma dupla boliviana por dois sets a zero, pelos parciais de 6-1 e 6-2.