Nick Kyrgios é um espetáculo dentro do espetáculo, com tudo o que isso tem de bom e de mau. O australiano protagonizou um duelo intenso com Rafa Nadal nos quartos de final de Indian Wells, cheio de grandes momentos, mas acabou por sucumbir perante o tenista espanhol.

No final do encontro, logo após ter cumprimentado o adversário e o árbitro, Kyrgios não escondeu a frustração e atirou uma raquete ao chão. Esta acabou por saltar e quase atingir um apanha-bolas.

Arrependido, Kyrgios foi «atrás» do jovem e enviou-lhe uma mensagem nas redes sociais, a pedir desculpa pelo sucedido e a oferecer-lhe uma raquete para o compensar.

Made a new friend in the process 🤍 accidents happen but we can go out of our way to make things better 🥶👑 pic.twitter.com/G0gI5QpmBy