Depois de uma batalha de quase cinco horas, e com uma grande reviravolta, Daniil Medvedev venceu Felix Auger-Aliassime e apurou-se para as meias-finais do Open da Austrália.

Na entrevista após o encontro, o tenista russo confessou que se inspirou em Novak Djokovic para inverter o rumo dos acontecimentos, isto após ter perdido os dois primeiros sets frente ao adversário canadiano.

«Eu não estava a jogar ao meu melhor nível e o Felix estava a jogar incrivelmente bem. Estava a ser superior a mim, para ser honesto, e em todo o lado. Não sabia o que fazer. Se calhar as pessoas não vão gostar que eu diga isto, mas disse a mim mesmo: ‘O que é o Novak [Djokovic] faria?’», disse, ouvindo assobios de imediato.

Ora veja:

Novak Djokovic, recorde-se, era o principal cabeça de série para este Australian Open, mas deportado do país por não estar vacinado.