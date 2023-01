Maria Francisca Perello, mulher de Rafael Nadal, não conteve as lágrimas enquanto via o marido a lutar contra o próprio corpo no encontro da 2.ª ronda do Open da Austrália.

O tenista espanhol lesionou-se na anca esquerda na reta final do 2.º set e as imagens da realização mostraram Xisca Perello a enxugar as lágrimas.

Após a lesão, Nadal sentiu muitas dificuldades para correr e bater a esquerda, tendo procurado encurtar a duração dos pontos. «O que fiz foi tentar continuar ser provocar mais danos em mim», disse na conferência de imprensa após o jogo.