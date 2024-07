Rafael Nadal atingiu a primeira final em dois anos, no Open de Bastad, na Suécia. Na tarde deste sábado, o espanhol, de 38 anos, levou a melhor sobre o sérvio Duje Ajdukovic, de 23 anos. Ao cabo de 2:14 horas, o número 261 do ranking mundial triunfou por 2-1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4.

De regresso ao torneio sueco, 19 anos depois, o tenista espanhol reencontrou a via de uma final, algo que não acontecia desde maio de 2022, em Roland Garros.

«É sempre bom estar de regresso a uma final e venci quatro jogos consecutivos, algo que não conseguia há dois anos. A recuperação à operação da anca não tem sido fácil, mas continuo a lutar. Partidas como esta ajudam a evoluir. Espero, amanhã, na final, conseguir jogar ainda melhor», referiu Rafael Nadal, no rescaldo do encontro.

Importa referir que Duje Ajdukovic ocupa o posto 130 do ranking ATP. Na sexta-feira, Nadal eliminou o argentino Mariano Navone.

Antes de integrar a comitiva espanhola para os Jogos Olímpicos, Rafael Nadal poderá cruzar destinos com Nuno Borges. Caso o português vença Thiago Tirante, na tarde deste sábado, então a final será ibérica. O jogo do título está agendado para as 13h deste domingo.

Num total de nove jogos invicto em Bastad, Nadal venceu o torneio na sua mais recente participação, em 2005.