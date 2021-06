No court principal de Roland Garros jogavam duas lendas vivas do ténis. Rafa Nadal e Novak Djokovic combateram durante mais de quatro horas por uma vaga na final do torneio de Paris, com o sérvio a eliminar o ‘rei’ da terra batida em quatro sets.

Porém, um dos momentos que fica deste grande jogo, nada teve a ver com os dois finalistas.

Ainda antes do último set começar a disputar-se, o público recebeu uma mensagem que não esperava: autorização para permanecer no recinto para lá da hora do recolhimento obrigatório devido à covid-19.

Depois de na quarta-feira todos terem sido obrigados a deixar o recinto antes das 23 horas francesas, nesta sexta-feira foi diferente e por isso o público começou a entoar… o nome do presidente Emmanuel Macron.

Veja o momento dos cânticos de «Merci, Macron» que o público francês protagonizou.