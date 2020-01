Nick Kyrgios não conteve as lágrimas após a vitória da Austrália frente à Alemanha quando foi convidado a falar dos incêndios florestais que estão a devastar o sudeste do país. O tenista natural de Camberra, lembre-se, apelou a uma iniciativa de recolha de fundos para ajudar as pessoas afetadas pelos fogos.



«Temos a capacidade de ajudar. Neste momento temos o ar mais tóxico do mundo e isso é muito triste e duro. Há coisas maiores do que o ténis”, confessou, visivelmente emocionado.



Veja: