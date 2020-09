Novak Djokovic foi desqualificado do US Open.



O número um mundial acertou em cheio com a bola na garganta da juíza de linha após ter sofrido break nos instantes finais do primeiro set contra Carreño-Busta nos oitavos de final. O tenista sérvio pediu de imediato desculpa, porque não vi para onde enviou a bola e dirigiu-se à juíza de linha.



Djokovic, que estava invicto em 2019, acabou desqualificado.