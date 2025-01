A preparar-se para o Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada que arranca no próximo fim de semana, Nuno Borges apurou-se para a segunda ronda do ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia.

Diante do italiano Luciano Darderi (44.º do ATP World Tour), o tenista maiato (36.º) começou por perder o primeiro set por 7-5, mas impôs-se nos dois seguintes pelos parciais de 6-3 e 7-5, fechando o encontro ao cabo de duas horas e três minutos.

«Continuei a acreditar e consegui dar a volta. (...) Sabia que ia ser uma grande luta», reconheceu Nuno Borges.

Na próxima ronda, o número 1 português vai defrontar o vencedor do duelo entre o argentino Mariano Navone e o francês Adrian Mannarino.

Nuno never quit 💪@nunoborges97 rallies for a 5-7 6-3 7-5 win over Darderi at #ASBClassic25 pic.twitter.com/P473PfDW92