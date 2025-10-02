Nuno Borges venceu na manhã desta quinta-feira o neerlandês Van De Zandschulp, nos 64 avos de final do torneio de Xangai, por 2-0.

O tenista português, 51.º do ranking ATP, foi superior ao longo de 2h19 com os dois sets a serem decididos no tiebreak num duplo 7-6 (7-5 e 7-5).

Com este triunfo, Nuno Borges marca encontro este sábado com o grego Stefanos Tsitsipas, 27.º do ranking mundial, num encontro a contar para os 32 avos de final da competição.

