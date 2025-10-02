Tenis
VÍDEO: Nuno Borges vence e marca encontro com Tsitsipas em Xangai
Maiato foi mais forte que Van De Zandschulp e triunfou por 2-0 no 64-avos de final
Nuno Borges venceu na manhã desta quinta-feira o neerlandês Van De Zandschulp, nos 64 avos de final do torneio de Xangai, por 2-0.
O tenista português, 51.º do ranking ATP, foi superior ao longo de 2h19 com os dois sets a serem decididos no tiebreak num duplo 7-6 (7-5 e 7-5).
Com este triunfo, Nuno Borges marca encontro este sábado com o grego Stefanos Tsitsipas, 27.º do ranking mundial, num encontro a contar para os 32 avos de final da competição.
