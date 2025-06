O que era para ser um smash transformou-se rapidamente num tweener, numa jogada em que João Fonseca demonstrou todo o seu talento e capacidade de improvisação.

O melhor tenista brasileiro da atualidade, 57.º posicionado no ranking ATP, foi protagonista de um momento incrível no duelo com o belga Zizou Bergs, no torneio de Eastbourne, no Reino Unido.

João Fonseca, de 18 anos, acabaria por vencer o encontro (6-7, 6-0 e 6-3), naquela que foi a sua primeira vitória em relva no circuito ATP.

Veja o momento: