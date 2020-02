Oito anos depois do último torneio, Kim Clijsters voltou à competição no torneio WTA do Dubai. A ex-número um mundial e vencedora de quatro títulos major, foi eliminada na primeira ronda por Garbiñe Muguruza.

A belga perdeu por em duas partidas, por 6-2 e 7-6 (6), mas apresentou muito bom ténis, especialmente no segundo parcial. Clijsters chegou mesmo a recuperar de dois breaks de desvantagem no segundo set, acabando derrotada no tie break.



A antiga número um mundial prevê competir no México, dentro de duas semanas.