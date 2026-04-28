Aryna Sabalenka, número um mundial que defendia o título no Masters 1000 de Madrid, foi eliminada pela norte-americana Hailey Baptiste (32.ª do Mundo). Nesta terça-feira, a bielorrussa desperdiçou seis “match-points” e acabou eliminada: 6-2, 2-6 e 6-7 (6-8). Assim, ao cabo de 2:30 horas, Hailey Baptiste avançou para as meias-finais.

Por sua vez, Sabalenka, de 27 anos, sofreu a segunda derrota em 2026, depois de perder a final do Open da Austrália. A bielorrussa impôs-se em Madrid em 2021, 2023 e 2025.

Nas meias-finais, na tarde de quinta-feira, Hailey Baptiste vai medir forças com a russa Mirra Andreeva, oitava do Mundo, de 18 anos.

