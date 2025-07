Corentin Moutet é já conhecido pelo mundo do ténis pelos pontos espetaculares com bastante criatividade e esta terça-feira deu mais um exemplo disso.

No duelo entre o tenista francês e Francisco Comesana a contar para os 64-avos do torneio de Wimbledon, já no terceiro set, Moutet assinou um grande amorti depois de um rally.

O número 69 do mundo acabou por vencer o encontro por 3-0, com os sets de 6-4, 6-4 e 6-2.

Veja aqui o ponto: