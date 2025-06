O inglês Jack Pinnington Jones, de 22 anos, assinou um dos pontos do ano no duelo com o norte-americano Emiliano Nava (121.º no ranking mundial), no duelo entre ambos referente à ronda inaugural do Challenger 125 de Nottingham.

Na fase decisiva do tie-break do segundo set, que o britânico venceu por 12-10, o jovem defendeu-se como pôde dos ataques do adversário e, em resposta a um bom volley cruzado de Nava, lançou-se na direção da bola para fazer um winner que deixou os adeptos espantados.

Apesar do momento de inspiração, Jack Pinnington Jones (282.º) acabou derrotado em três sets por Emiliano Nava (6-3, 6-7 e 6-3), ao cabo de 2:22 horas.

De recordar que o português Jaime Faria (119.º) avançou para a segunda ronda em Nottingham ao bater o terceiro cabeça-de-série do torneio britânico, Brandon Holt (104.º), pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Na próxima ronda, Faria terá como adversário o britânico Jan Choinski (208.º).