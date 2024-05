A Prime Vídeo revelou esta quarta-feira as primeiras imagens do trailer do tão esperado documentário que acompanha o fim da carreira de Roger Federer.

«Federer: Twelve Final Days» foi realizado pelo vencedor de um Óscar, Asif Kapadia, analisa intimamente os últimos 12 dias da carreira de sucesso de Federer e tem estreia marcada para 20 de junho, na Amazon Prime.

«Originalmente concebido como um vídeo caseiro que não estava destinado à distribuição pública, a longa-metragem capta Federer no seu estado mais vulnerável e sincero, enquanto se despede de um desporto e dos fãs que moldaram a sua vida durante duas décadas», revela a Prime Video.

Veja as primeiras imagens: