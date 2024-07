Depois de Daniil Medvedev, está encontrado o segundo semifinalista de Wimbledon: Carlos Alcaraz.

Esta tarde, o tenista espanhol triunfou frente ao norte-americano Tommy Paul em quatro sets e marcou encontro com o russo para as meias-finais, isto depois de Medvedev ter enviado para casa Jannik Sinner, o número um mundial.

No Court n.º 1 do All England Club, a partida nem começou da melhor maneira para o número três do mundo, já que Paul, 13.º da hierarquia mundial, venceu o primeiro set por 7-5.

Perante um adversário que lhe tem dado algumas dores de cabeça, Alcaraz não se escondeu e partiu para uma reviravolta confortável: venceu os três seguintes parciais por 6-4, 6-2 e 6-2.

A primeira meia-final está encontrada, resta saber a segunda: será entre Lorenzo Musetti ou Taylor Fritz e Alex De Minaur e Novak Djokovic.